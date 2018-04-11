Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила проект конституционного декрета о криптоактивах, несмотря на прежнюю критику в адрес национальной криптовалюты el petro и собственные заявления о ее «незаконности».

По словам вице-президента Венесуэлы Тарека эль-Айссами, представленный декрет призван создать основу для управления альтернативными механизмами в финансовой и коммерческой деятельности. Его цель - создание правовой основы для использования и обмена криптоактивов физическими и юридическими лицами вне зависимости от их статуса резидента страны с целью ускорения экономического развития Венесуэлы.

«Мы сделали исторический шаг, одобрив декрет о криптоактивах и криптовалюте El Petro. Ничто не может остановить развитие нашей страны», — цитирует Тарека эль-Айссами ForkLog .