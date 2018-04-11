Мошенники в центре Москвы обменяли женщине 1 млн рублей на билеты «банка приколов» вместо евро. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Женщина 1966 года рождения пояснила полицейским, что пришла в операционную кассу на Тверском бульваре, чтобы обменять 1 млн рублей на евро. В помещении к ней подошел мужчина, представился начальником пункта обмена валют и предложил помощь в обмене денег», — сообщили в ГУ МВД.

Женщина передала ему паспорт и деньги, которые неизвестный пересчитал и положил в лоток для обмена, после чего вышел из помещения. Потерпевшая забрала из лотка деньги. Позже она решила проверить, все ли на месте. Достав деньги из сумки, она увидела, что в пачке находятся купюры «банка приколов».

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.