Министерство финансов США с большой осторожностью подходит к процессу введения санкций в отношении России. Об этом в среду на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей американского конгресса заявил глава ведомства Стивен Мнучин.



«Нам нужно быть очень осторожными, когда мы вводим санкции. Это очень мощный инструмент. Нам нужно применять его осторожно и вдумчиво», — сказал он.

Глава финансового ведомства при этом заверил конгрессменов в том, что в министерстве крайне серьезно относятся к закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который предполагает усиление режима ограничений в отношении России, Ирана и КНДР, хотя рестрикции Минфин применял еще до принятия данного документа.

Мнучин напомнил, что на прошлой неделе США включили в санкционные списки крупных российских предпринимателей, связанные с ними компании и ряд должностных лиц. «Думаю, это был весьма ощутимый шаг. Вы видели влияние, которое это оказало на рынки, — заметил Мнучин. — И мы продолжим использовать эти полномочия по введению санкций». Министр при этом уточнил, что он хотел бы быть очень осторожным, говоря о будущих действиях.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур. Согласно разъяснениям Минфина, активы всех 24 граждан РФ и 14 организаций, если таковые находятся в юрисдикции США, подлежат замораживанию.