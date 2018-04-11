Министерство финансов может предоставить «Русалу» краткосрочную ликвидность через Промсвязьбанк. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Антон Силуанов в кулуарах Госдумы, передает RNS .

«У «Русала» сейчас появились определенные ограничения, мы должны в первую очередь позаботиться о стабильной работе предприятий, которыми владеет «Русал», которые попали под санкции, там все-таки трудовые коллективы, там количество работников около 170 тысяч. Все-таки государство должно, безусловно, иметь это в виду. Поэтому мы взаимодействуем с компаниями, которые попали под санкции, безусловно, окажем им поддержку — будь то либо краткосрочная ликвидность, будь то иные меры поддержки, которые в настоящее время прорабатываются», — сказал он.