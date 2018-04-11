Минфин РФ в понедельник, 9 апреля, не покупал валюту на внутреннем рынке. Об этом свидетельствуют данные на сайте Банка России.

Как пояснили в Центробанке, обычно регулятор проводит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила равномерно в течение месяца, строго следуя заявкам Минфина. «Однако в отдельных случаях расписание операций может быть изменено. В частности, небольшие заявки Минфина могут реализовываться в течение нескольких дней, а не всего месяца. В дни, когда рынок «тонкий», к примеру, во время праздничных дней, когда биржа тем не менее работает, сделки могут совершаться в меньших объемах или не совершаться вовсе из-за недостатка ликвидности на рынке. Расписание также может меняться в случае высокой волатильности. При этом в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила совершаются в полном объеме», — уточнили в ЦБ.

«Операции на валютном рынке, связанные с реализацией механизма бюджетных правил, проходят в обычном режиме. Объем операций был раскрыт в начале месяца согласно установленной процедуре. Агентом по проведению этих операций выступает ЦБ», — сообщили в Минфине.



Как сообщалось ранее, министерство намерено в период с 6 апреля по 8 мая 2018 года закупить валюту на сумму 240,7 млрд рублей. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,5 млрд рублей.

Курсы доллара и евро на Московской бирже стремительно растут с 9 апреля. В понедельник курс евро преодолел отметку 75 рублей , а в среду поднялся выше 80 рублей .