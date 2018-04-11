Переход от плоской шкалы налогообложения к прогрессивной может привести к созданию излишней нагрузки на средний класс. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Госдуме.



«Очевидно, что 13-процентная плоская шкала НДФЛ создала принципиально новую ситуацию с уплатой этого налога на территории РФ. Мы все забываем плохое, но достаточно вспомнить, как платился налог, когда была прогрессивная ставка, какое было количество серых схем и конвертов. Что произошло при переходе к плоской шкале? Все стали платить налог. Прежде чем принимать решения об увеличении налоговой ставки, сохранении плоской шкалы или введении «прогресса», надо взвесить все за и против... Далеко не все аргументы за принятие прогрессивной ставки подвигают нас к принятию этого решения. Прогрессивная шкала больше всего бьет по среднему классу, а не по тем, у кого сверхдоходы», — сказал Медведев.

«Я никогда не говорил, что в нашей стране невозможна прогрессивная шкала, возможны элементы такого налогообложения, но это надо просчитывать самым внимательным образом», — добавил он.

Медведев также подчеркнул, что решения, касающиеся налоговых ставок, будут приниматься новым составом правительства, «никаких предварительных решений на этот счет не существует».