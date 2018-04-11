Российская экономика в настоящее время меньше зависит от внешних условий, чем это было в период кризиса 2014—2015 годов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме.



«Сегодня экономика гораздо меньше зависит от внешних условий, она более современная и конкурентоспособная и может стабильно развиваться при низких ценах на нефть», — сказал Медведев.

По его словам, сейчас экономику «толкают вперед» не только сырьевые, но и другие отрасли, в том числе сельское хозяйство, жилищное строительство, химическая промышленность, фармацевтика и IT-отрасль.