Несмотря на беспрецедентные шоки на протяжении последних лет, российская экономика уцелела и продолжила развитие, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая перед Госдумой.



«Эти шесть лет были годами испытаний, испытаний на прочность нашей экономики. Никогда прежде за столь короткий период она не получала столько сильных ударов одновременно: мировой кризис, обвал рынков, санкции, закрытие финансовых и технологических рынков. От таких шоков нет иммунитета у любой, самой здоровой экономики. Нашей — грозила просто катастрофа. Но мы не просто выжили, а начали развиваться, как бы нам ни пытались помешать извне», — заключил Медведев.

Рубль в среду продолжил сдавать позиции к иностранным валютам: курс доллара на открытии торгов Московской биржи превысил 64 рубля впервые с 5 декабря 2016 года, курс евро — 80 рублей впервые с марта 2016-го.