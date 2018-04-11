Рубль в среду продолжил сдавать позиции к иностранным валютам: курс доллара на открытии торгов Московской биржи превысил 64 рубля впервые с 5 декабря 2016 года, курс евро — 80 рублей впервые с марта 2016-го.

По состоянию на 10:01 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,65 рубля, повысившись на 1,62 рубля по сравнению с уровнем закрытия торгов во вторник, курс евро повысился на 2,18 рубля, до 80,03 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта обесценивается третий день подряд на фоне новых санкций США и роста напряженности вокруг Сирии, указывает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. За четыре дня рубль подешевел к доллару на 11,39%, к евро — на 11,74%.



«Безусловно, падение рубля связано с выходом нерезидентов из российских акций и сворачиванием операций carry trade», — комментирует главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов.



Индекс государственных облигаций России (RGBI) снизился на 1,43%, до 141,65, перекрыв двухдневным падением весь рост с начала года (13 недель), поясняет Антонов. Он напоминает, что доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1 февраля 2018 года составляет 33,9%, или 2,270 трлн рублей, при общем объеме рынка 6,693 трлн.

«Учитывая, что на первый план вышел долговой рынок, рубль останется под давлением из-за распродаж ОФЗ. Индекс RGBI повышается без серьезных коррекций с декабря 2014 года, поэтому ему есть куда падать», — комментирует эксперт.

Что касается целевых уровней для пары USD/RUB, то ими на данный момент являются 64,5 рубля и 67,25 рубля, полагает аналитик. Курс евро, продолжает он, преодолел ключевое сопротивление на отметке 79,75 рубля, теперь покупателям открывается дорога к 85,6 рубля за единицу европейской валюты. «На пути к нему уровень 82,46 рубля за евро выступит промежуточным сопротивлением», — добавляет эксперт.

Рубль дешевеет на дорожающей нефти, отмечает Антонов. В связи с этим по рублевым парам он допускает резкие реверсивные движения вниз. «Если оценивать предыдущие ралли по иностранным валютам против рубля, то рубль может находиться под давлением от двух до пяти недель», — рассуждает аналитик. Он рекомендует отслеживать информационный фон для того, чтобы своевременно сбросить иностранную валюту и зафиксировать прибыль от сделок против рубля.

Веселов допускает, что отскок рубля будет уже сегодня. «На рынок продолжит поступать валютная выручка, в пользу рубля играет и нефть, стоящая выше 70 долларов за баррель. Кроме того, пик выхода нерезидентов уже прошел, желающих купить доллар будет меньше», — поясняет свой прогноз аналитик.

Прежде всего, отмечает он, нужно внимательно следить за высказываниями президента США Дональда Трампа и его чиновников по Сирии. «Если руководство США убедит себя и остальной мир, что химическая атака в Сирии все-таки была, можно ожидать новой санкционной волны», — говорит эксперт.

