На 09.00 по мск по данным СoinМarketСap , курс биткоина продолжает повышаться. За 24 часа он вырос еще на 1,36% и составил 6,864 тыс. долларов при рыночной капитализации 116,4 млрд долларов.

Вторая криптовалюта ethereum за сутки подорожала на 4,67%. Ее курс составляет 0,418 тыс. долларов. Капитализация ethereum - 41,3 млрд долларов.

Ripple, находясь на третьем месте по капитализации (19,1 млрд долларов), вырос в цене на 0,58% за 24 часа. Курс криптовалюты - 0,49 доллара.

Курс bitcoin cash повысился за прошедшие сутки на 2,43% до 0,653 тыс. долларов. Теперь его капитализация - 11,1 млрд долларов.

Litecoin подорожал на 0,13% за сутки и его курс на данный момент - 0,114 тыс. долларов. Капитализация litecoin - 6,4 млрд долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют составляет 266,3 млрд долларов.