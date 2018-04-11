Россия в ответ на новые санкции США может ввести соответствующие меры против такого же числа американских граждан, однако бизнесменов они вряд ли затронут, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.



«Мы можем запретить такому же количеству американцев приезжать к нам», — сказал собеседник агентства.

Тем не менее, бизнесменов, по его словам, эти меры вряд ли затронут. «Мы против бизнеса не действуем», — подчеркнул источник.

«Могут быть и ассиметричные меры. Мы никаких вариантов ответа на враждебные действия не исключаем», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Говоря о временных рамках обнародования ответных мер, источник добавил, что «никто за временными сроками не спешит, мы стараемся к этому подходить прагматично».

«Надо посмотреть, насколько те или иные меры соответствуют нашим интересам. Делать хуже себе никто не собирается», — добавил собеседник агентства.