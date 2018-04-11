Согласно исследованию «Ромир», россияне к началу 2018 года сократили свои сбережения по сравнению с прошлым годом, однако по-прежнему хотят их хранить в рублях, а не в валюте, и в виде наличности и банковских вкладов, а не акций.

О наличии сбережений в этом году заявили немногим менее половины россиян — 48%, что значительно ниже аналогичного показателя прошлого года (57%). Доля россиян, у которых сбережений нет, в среднем составляет 52%. При этом доля россиян, хранящих свои сбережения в рублях, за год не изменилась и осталась на уровне в 79%. Для сравнения, в 2016 году в национальной валюте свои сбережения хранили 88% граждан, в 2015 году — 80%.

Одновременно за год немного увеличилась доля тех, кто предпочитает хранить сбережения в смешанном варианте — в рублях и в валюте. «Такой ответ дали 19% россиян из числа, имеющих сбережения. И это самый высокий показатель за последние годы наблюдений. Зато число поклонников валютных накоплений за год сократилось более чем втрое и составило только 2% против 7% годом ранее», — цитирует РИА Новости «Ромир».

Лучшими способами хранения отложенных средств граждане страны по-прежнему считают банковский вклад (31%) или наличные рубли (30%). На третьем месте по популярности — наличная валюта (17%).

Вложить свободные деньги в недвижимость или землю предпочли бы 36% опрошенных. Банковским депозитам доверили бы свои накопления 31% россиян. Популярность вложений в банковские продукты продолжает расти.

Холдинг «Ромир» провел всероссийский опрос населения в марте текущего года, в нем приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и сельской местности во всех федеральных округах.