Ожидаем позитивного открытия торгов на российском рынке в силу требования Великобритании предоставить больше фактов от США по применению химоружия в Сирии правительственными войсками. Поэтому вероятность эскалации военного конфликта между странами НАТО и РФ снизилась, но не исключено, что на короткий период. Используя этот факт и существенное снижение качественных российских акций, во вторник прошли спекулятивные покупки сразу на открытии торгов. Акции металлургического сектора пользовались особым спросом в силу качественного финансового профиля компаний.

По нашим расчетам, дельта движения капитала в фондах с фокусом на РФ показала положительный результат: приток ликвидности по итогам торгов вторника составил около 43 млн долларов. Поэтому в среду мы ожидаем продолжение подъема российского рынка. На этом фоне рубль попытается укрепиться к доллару. Плюс цены на нефть держатся на высоком уровне в 70,6 долларов за баррель, несмотря на увеличение запасов сырой нефти в США на 1,76 млн барр, согласно прогнозу API. Однако в пользу доллара будет играть ожидание увеличение инфляции в США и публикация мартовского протокола заседания FOMC, который расскажет о позиции членов комитета относительно роста процентной ставки.