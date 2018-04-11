Правоохранительные органы Испании, Финляндии и США общими усилиями арестовали 11 человек, обвиняемых в отмывании средств с помощью неназванной криптовалюты и кредитных карт.

Как пояснили в Европоле, чтобы отмывать деньги, полученные от незаконной деятельности, преступники, находившиеся в Испании, связывались с наркоторговцами. Они делили наличные на небольшие суммы и депонировали их на сотни банковских счетов. Обналичивание средств происходило в Колумбии.

Сначала обвиняемые использовали кредитные карты, а позже стали переводить средства в криптовалюту, затем в колумбийские песо через финскую криптовалютную биржу, которая сотрудничала с финскими властями, раскрывая им информацию о подозреваемых, сообщает ForkLog .

По словам представителей Европола, уже разработаны «специализированные учебные курсы для оказания помощи сотрудникам правоохранительных органов в выявлении использования криптовалют в преступных сообществах».