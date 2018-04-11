Эксперты лаборатории «Ак Барс Цифровые Технологии» - руководитель проектов Лиана Гареева и редактор блога о финансовой грамотности Екатерина Чеботарева поделятся секретами финансовой грамотности в повседневной жизни.

14 апреля в 14:00 состоится лекция Екатерины Чеботаревой «Как избавиться от психологии бедности, если живешь от зарплаты до зарплаты». Она расскажет, что такое психология бедности, и как она проявляется, как простые основы финансовой грамотности влияют на благополучие, о способах преодоления психологических барьеров, а также даст подборку полезной литературы на эту тему.

15 апреля в 16:00 Лиана Гареева расскажет о простых уроках экономии бюджета в повседневной жизни и в путешествиях. Как экономить деньги на услугах красоты, ЖКХ и транспорте, где и как выгодно покупать, вернуть или сэкономить деньги, организовать самостоятельное путешествие - подобрать страну, отели, билеты и транспорт и многое другое.

Open Space Market – регулярное развлекательное городское событие, объединяющее людей творчества, искусства и моды. Целью мероприятия является продвижение молодых и талантливых российских дизайнеров и креативных проектов в сфере услуг.