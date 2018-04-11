Свыше 50 законопроектов разработают в ближайшие два года в рамках программы «Цифровая экономика», около половины из них внесут на рассмотрение в Госдуму уже в этом году, сообщил Игорь Дроздов.

По его словам, «работа над этими законопроектами - это важно подчеркнуть - поле малого бизнеса. Фонд «Сколково» выступает как площадка, которая организовывает общение», сообщает ТАСС .

Также, говоря о направлениях работы в рамках программы, в качестве приоритетного Дроздов выделил формирование законодательства об обороте данных и вопросы идентификации при совершении сделок. По его мнению, решение этих первоочередных задач позволит «избавиться от бумажного оборота во взаимоотношениях с юридическим лицом и хозяйствующим объектом».

«Это и тонкие темы, связанные с криптовалютами, с пониманием, как может быть технология блокчейн внедрена в правовую систему, и другие вопросы, которые будут развиваться в течение этого года», - добавил Дроздов.