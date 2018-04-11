Центр стратегических разработок Алексея Кудрина впервые опубликовал стратегию, которую он готовил для президента Владимира Путина, пока не в полном виде. Эксперты в краткой версии программы структурировали свои предложения в семь приоритетов и представили ключевые результаты по каждому из них к 2024 году.

«Это резюме, сокращенная версия, но, конечно, как каждый реферат, он отражает содержание исходного документа. Мы исходили из того, что краткая версия — это публичный документ для широкой аудитории, поэтому не включили в него технические меры, переписали его неэкспертным языком», — пояснил РБК директор департамента коммуникационной политики ЦСР Павел Демидов. В мае аналитический центр сделает публичными дополнительные материалы, в частности более детализированные меры своей программы, отметил он, при этом некоторые из них уже публиковались. Приоритеты стратегии нашли отражение в послании президента, добавил Демидов.

Первый блок касается качества жизни — он включает меры по увеличению ожидаемой продолжительности жизни на пять лет и росту среднего размера пенсий до уровня в два раза выше прожиточного минимума (на треть в реальном выражении). Предложения по этому приоритету включают, например, новые программы лекарственного обеспечения, адресную поддержку для семей с доходом ниже прожиточного минимума и использование материнского капитала как ежемесячного пособия. ЦСР формулирует и предложение по увеличению пенсионного возраста, к 2034 году он должен достичь 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин (за счет этого предлагается увеличить сами пенсии).

Среди первых шагов по реализации своих проектов эксперты Кудрина называют бюджетный маневр, включающий рост расходов на образование с 3,5 до 4,4% ВВП, на здравоохранение — с 3,1 до 4% ВВП, на инфраструктуру — с 2,5 до 3% ВВП.

ЦСР во втором приоритетном проекте указывает на необходимость роста числа россиян, готовых стать предпринимателями, вдвое (во столько же должна вырасти и доля малого и среднего бизнеса в ВВП — до 40%, но к 2030 году). Доля государства в экономике должна снизиться до 25% (сейчас 46%, по оценкам ЦСР на 2016 год). Из своих предложений ЦСР выделяет, в частности, планы обязать государство продавать доли в предприятиях, в которых его присутствие не нужно, и меры по развитию «эффективной системы льгот и преференций, систем краудфандинга и отдельных кредитных бирж» для небольших компаний.

Блок предложений ЦСР по технологической инициативе включает рост производительности труда на треть и трансформацию частных компаний в активных экспортеров (по планам ЦСР, выручка 75 крупнейших из них составит 250 млрд рублей). Как писал РБК, это планируется обеспечить за счет обновления ключевых отраслей промышленности, изменения форматов институтов развития. Четвертый приоритет затрагивает открытость российской экономики: несырьевой экспорт должен вырасти вдвое до 200 млрд долларов, а экспорт продовольствия — на 60%. Пятая мера касается изменения механизма госуправления через внедрение новых методик и практик, которыми займется специальный Центр эффективности госуправления, а также повышения прозрачности контроля и надзора.