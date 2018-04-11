Заместители председателя правления Сбербанка Александр Морозов и Станислав Кузнецов приобрели акции финучреждения на 45 млн рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«Александр Морозов приобрел 25 тысяч обыкновенных и 50,5 тысячи привилегированных акций Сбербанка, в результате чего прямая доля CFO (финансового директора. — Прим. ред.) в уставном капитале Сбербанка увеличилась с 0,0014% до 0,0017%. Станислав Кузнецов приобрел 134 тысячи обыкновенных акций банка, его доля в уставном капитале Сбербанка составила 0,00059%», — отмечается в релизе.

Ранее Сбербанк отложил размещение облигаций объемом 15 млрд рублей из-за высокой волатильности на рынке.



«На рынке в настоящий момент наблюдается отрицательная динамика и высокая волатильность. Мы отслеживаем ситуацию и будем принимать решения по размещению в зависимости от рыночной конъюнктуры с учетом интересов клиентов», — говорилось в сообщении.

Сбор заявок должен был пройти 10 апреля, с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир ставки первого купона был установлен на уровне 6,95—7,1%.