Годовые темпы трендовой инфляции в марте снизилась до 5,1% с февральских 5,2%. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Банка России в среду.



«Замедление трендовой инфляции происходит достаточно устойчивыми темпами, вместе с тем ее текущее значение пока представляется повышенным из-за наблюдавшихся на ретроспективе сравнительно более высоких уровней инфляции, а также инерционности данного показателя по построению», — отметили в Центробанке.

При этом регулятор констатирует, что в среднесрочном периоде риски отклонения годовой инфляции вверх от 4% по-прежнему преобладают над рисками отклонения вниз.