Ольга Бузова сообщила в своем аккаунте Instagram , что PRE ICO на «Бузкоин» будет идти с 18 апреля по 18 мая, после этого начнется ICO, которое продлится до 16 сентября. Один токен будет стоить 0,1 доллара, а купить его можно будет за BTC (bitcoin), ETH (еthereum), dash, monero и ripple.

Напоминаем, как сообщал Банкир.Ру, телеведущая Ольга Бузова запускает собственную криптовалюту buzcoin и онлайн-платформу. IT-проект певицы будет называться Buzar. Таким образом, Бузова намеревается «создать империю».