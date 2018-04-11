17 апреля 2018 года Компания BSS в статусе Спонсора примет участие в VIII Международной конференции «МОБИЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 2018» (Москва, МИВЦ «ИнфоПространство», 1-й Зачатьевский пер., д. 4.).

На Торжественном открытии в приветственном слове Кирилл Бортаковский расскажет о мобильных разработках BSS, уверенном лидерстве и динамичном развитии. Сегодня перед разработчиками стоит задача сделать массовый, удобный всем, эстетично выглядящий и разумно стоящий продукт. Личный кабинет для клиента банка, ипотечного заемщика, корпоративного казначея, с персональными предложениями, хорошей функциональностью, привлекательный. Все это в смартфоне, приправлено биометрией, интегрировано с внешними приложениями и справочной информацией – вот за такое решение клиент поблагодарит и банк и разработчика.

В ходе пленарного заседания «Новые услуги и технологии для мобильного банкинга, мобильных и бесконтактных платежей» Станислав Шилов расскажет о мобильном банкинге и чат-ботах, текущих трендах и перспективах развития. Мобильные каналы – одно из самых ярких проявлений наступающей цифровой революции и для BSS в числе приоритетных направлений развития продуктов компании. Результатом этого стал радикальный перезапуск, произошедший в прошлом году – выпуск приложения BSS Business для смартфонов и успешное внедрение в десятках банков, от крупнейших федеральных до небольших региональных. Однако мобильными приложениями линейка решений Компании BSS в мобильном канале не ограничивается. BSS наблюдает устойчивый тренд на автоматизацию взаимодействия клиентов с банком с помощью чат-ботов и реализовала соответствующее решение.

BSS приглашает всех заинтересованных в развитии эффективного мобильного банкинга руководителей и специалистов посетить выступления и стенд Компании. Подробную информацию о VIII Международной конференции «МОБИЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 2018» и программу ее проведения смотрите на официальном сайте мероприятия .

О Компании BSS

Компания BSS ─ лидер рынка разработки и внедрения систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и управления финансами.

В портфеле BSS предусмотрено всё, что необходимо банкам для организации ДБО юридических и физических лиц: CORREQTS Corporate , CORREQTS Retail , «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)» , «FRAUD-Анализ» , «Сервер Нотификации» , чат-бот , автосекретарь , интеллектуальный коллектор и др.

Достижения BSS признаны профессиональным сообществом:

Среди клиентов Компании BSS крупнейшие банки: ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», АО ЮниКредит Банк, ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «УРАЛСИБ», Банк «Возрождение» (ПАО) и др.

Источник: Компания BSS