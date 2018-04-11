Посетите выступления и стенд компании и узнайте, как сделать сервисы вашего банка мобильными и современными.
17 апреля 2018 года Компания BSS в статусе Спонсора примет участие в VIII Международной конференции «МОБИЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 2018» (Москва, МИВЦ «ИнфоПространство», 1-й Зачатьевский пер., д. 4.).
На Торжественном открытии в приветственном слове Кирилл Бортаковский расскажет о мобильных разработках BSS, уверенном лидерстве и динамичном развитии. Сегодня перед разработчиками стоит задача сделать массовый, удобный всем, эстетично выглядящий и разумно стоящий продукт. Личный кабинет для клиента банка, ипотечного заемщика, корпоративного казначея, с персональными предложениями, хорошей функциональностью, привлекательный. Все это в смартфоне, приправлено биометрией, интегрировано с внешними приложениями и справочной информацией – вот за такое решение клиент поблагодарит и банк и разработчика.
В ходе пленарного заседания «Новые услуги и технологии для мобильного банкинга, мобильных и бесконтактных платежей» Станислав Шилов расскажет о мобильном банкинге и чат-ботах, текущих трендах и перспективах развития. Мобильные каналы – одно из самых ярких проявлений наступающей цифровой революции и для BSS в числе приоритетных направлений развития продуктов компании. Результатом этого стал радикальный перезапуск, произошедший в прошлом году – выпуск приложения BSS Business для смартфонов и успешное внедрение в десятках банков, от крупнейших федеральных до небольших региональных. Однако мобильными приложениями линейка решений Компании BSS в мобильном канале не ограничивается. BSS наблюдает устойчивый тренд на автоматизацию взаимодействия клиентов с банком с помощью чат-ботов и реализовала соответствующее решение.
BSS приглашает всех заинтересованных в развитии эффективного мобильного банкинга руководителей и специалистов посетить выступления и стенд Компании. Подробную информацию о VIII Международной конференции «МОБИЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 2018» и программу ее проведения смотрите на официальном сайте мероприятия.
О Компании BSS
Компания BSS ─ лидер рынка разработки и внедрения систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и управления финансами.
В портфеле BSS предусмотрено всё, что необходимо банкам для организации ДБО юридических и физических лиц: CORREQTS Corporate, CORREQTS Retail, «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)», «FRAUD-Анализ», «Сервер Нотификации», чат-бот, автосекретарь, интеллектуальный коллектор и др.
Достижения BSS признаны профессиональным сообществом:
- CORREQTS Retail в ТОП-3 эффективных мобильных банков на платформах iOS и Android по версии аналитического агентства Markswebb Rank & Report;
- CORREQTS Retail в ТОП-5 эффективных интернет-банков по версии аналитического агентства Markswebb Rank & Report;
- 3-е место в «ТОП-5: дистрибуция» (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- входит в ТОП-20 ведущих российских разработчиков программного обеспечения по итогам 2016 года (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- входит в ТОП-25 крупнейших ИТ-разработчиков России по версии CNews Analytics (2017);
- входит в ТОП-30 в рейтинге крупнейших ИТ-компаний в области ИКТ по итогам 2016 года (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- входит в ТОП-30 в рейтинге «Услуги в области информационных технологий» (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- 57-е место в ТОП-100 рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2016» по версии CNews Analytics (2017);
- 12-е место в ТОП-20 крупнейших поставщиков ИТ для банков по версии CNews Analytics (2016);
- абсолютный лидер рынка систем ДБО юридических и физических лиц ТОП-100 банков РФ по итогам исследования CNews Analytics;
- 1-е место по числу внедрений промышленных антифрод-решений в банках ТОП-100 в России по итогам исследования CNews Analytics.
Среди клиентов Компании BSS крупнейшие банки: ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», АО ЮниКредит Банк, ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «УРАЛСИБ», Банк «Возрождение» (ПАО) и др.
Источник: Компания BSS
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