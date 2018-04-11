Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов в среду превысил 65 рублей впервые с 30 ноября 2016 года.

По состоянию на 14:04 мск стоимость американской валюты составила 65,005 рубля, увеличившись на 1,9825 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. К этому времени курс евро вырос на 2,5375 рубля — до 80,3875 рубля.

Ранее в ходе торгов среды курс доллара превысил 64 рубля впервые с 5 декабря 2016 года, курс евро — 80 рублей впервые с марта 2016-го .

Поводы для ослабления рубля связаны исключительно с геополитикой, фундаментальных причин для этого нет, говорит начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.



Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter сообщил, что РФ следует быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. «Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они прилетят — хорошие, новые и «умные», — написал он.



Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!" You shouldn't be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

«До каких уровней может вырасти курс, будет зависеть от новостного фона, настроений на рынке и оперативности ЦБ, угадать их невозможно. По всей видимости, борьба может развернуться вблизи отметки 66 за доллар, это уровень, пробитие которого, на мой взгляд, резко ускорит отток иностранных игроков из российских облигаций. На полную стабилизацию ситуации на рынке потребуется время (предположительно, от четырех до восьми недель). Ситуация на валютном рынке, безусловно, повлияет на экономику. ЦБ, вероятнее всего, не будет снижать ставку в апреле. Инфляционные ожидания вырастут. В мае инфляция может подскочить до 3—3,2%», — полагает Ващенко.