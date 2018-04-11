Объединенная сеть платежных устройств Банка ЗЕНИТ и БИНБАНКа существенно расширяет географию пользования банковскими услугами. На сегодняшний день она насчитывает более 2800 устройств в 280 городах и населенных пунктах России.



Ранее держатели карт Банка ЗЕНИТ получили возможность без комиссии пополнять их во всех банкоматах и платежных терминалах БИНБАНКа, а также снимать наличные с дебетовых карт на тех же условиях, что и в «родных» устройствах.



«Вывод на рынок новых продуктов и услуг, предоставление клиентам качественного сервиса являются важными аспектами стратегии развития Банка ЗЕНИТ. Объединение сети платежных устройств повышает уровень доступности банковских услуг для держателей карт Банка ЗЕНИТ и БИНБАНКа. Теперь клиенты нашего Банка могут совершать привычные операции в банкоматах партнера, широко представленных на территории страны, что означает новый уровень комфорта и сокращение времени на решение необходимых задач. В дальнейшем мы продолжим развитие партнерских отношений с БИНБАНКом», — отметил Дмитрий Юрин, Заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ.