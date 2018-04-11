В рамках акции новые клиенты, открывшие расчетный счет в банке и подключившие пакет услуг, получат скидку 50% на стоимость месячного обслуживания в течение первых двух месяцев. Скидка распространяется на самые востребованные пакеты услуг: «Кассовый», «Платежный» и «Максимум».

Пакет услуг «Кассовый» будет удобен для компаний, которые много работают с наличными, и предусматривает внесение больших сумм на расчетный счет. Пакет услуг «Платежный» предназначен для компаний, которые осуществляют большое количество расчетов с контрагентами: строительных компаний, производственных и других. Пакет услуг «Максимум» оптимален для компаний, которые активно работают с безналичными и наличными средствами, а также имеют большие обороты по счету, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Всего в обновленной линейке 8 пакетов услуг для бизнеса стоимостью от 480 до 48800 руб./мес. В каждый пакет включено бесплатное открытие счета, подключение интернет-банка, выпуск и месяц обслуживания бизнес-карты. Кроме того, владелец пакета может воспользоваться дополнительными услугами со скидкой: SMS-информированием по счету, услугой проверки контрагентов, онлайн-кассой по 54-ФЗ в рассрочку и т.д. Все пакеты услуг предполагают улучшенные условия по бизнес-карте. Каждый клиент банка получает доступ к онлайн-магазину решений для бизнеса Бизнес-плейс и к бесплатному обучению в Университете бизнеса «Уралсиб».