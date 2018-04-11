Банк России с 11 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,36 рубля, что выше предыдущего дня на 379,85 копеек. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 76,85 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс европейской валюты повысился на 496,75 копеек.

По словам Владислава Антонова, аналитика Альпари, что касается целевых уровней для пары доллар/рубль, то ими на данный момент являются 64,50 рубля и 67,25 рубля. Курс евро приблизился к ключевому сопротивлению на отметке 79,75 рубля. Если оно будет пробито, то покупателям откроется дорога к 85,60 рубля за единицу европейской валюты. На пути к нему уровень 82,46 рубля за евро выступит промежуточным сопротивлением.

«По рублевым парам возможны резкие реверсивные движения вниз. Если оценивать предыдущие ралли по иностранным валютам против рубля, то рубль может находиться под давлением от двух до пяти недель. Здесь уже нужно отслеживать информационный фон для того, чтобы своевременно сбросить иностранную валюту и зафиксировать прибыль от сделок против рубля», - комментирует эксперт.

Как прогнозирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи в начале дня возможно возобновление ослабления рубля.

«Инвесторы, опираясь на рост геополитических рисков, продолжат переходить в доллар и евро. На опасении ужесточения санкций иностранные игроки продолжат сворачивать операции carry trade, что, несмотря на рост цен на нефть и начало подготовки экспортеров к налоговому периоду, окажет давление на российскую валюту. В результате, в начале торгов доллар может подняться в район 63,5 рубля. Однако ближе к вечеру, в случае возобновления роста рынка энергоносителей мы не исключаем компенсации части потерь. Дело в том, что рублевая стоимость нефти марки Brent поднялась выше 4400 рублей, что дает существенный потенциал для укрепления национальной валюты. Однако реализация этого потенциала возможна только в случае снижения напряженности в отношениях между Россией и ее западными партнерами», - поясняет аналитик.

«Спрос на валюту может составить до 60-70 млрд долларов. Без интервенций Центробанка курс рубля такой спрос может сместить на 20-30 процентов, плюс панические сдвиги, получаем котировки доллара на пике этого процесса в районе 80 рублей», - анализирует Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп».