Альфа-Банк обновил молодежную карту «NEXT». Банк предложил своим клиентам лимитированную коллекцию с совершенно уникальным дизайном, созданным графическим художником Покрас Лампасом. Это модный каллиграф, который известен своими работами - ему принадлежит самая большая каллиграфия в мире, которую можно увидеть из космоса, а также художественные работы для Nike, Mercedes-Benz, Dries Van Noten и Lamborghini .

Молодежная карта NEXT Альфа-Банка – официальная карта фестиваля Alfa Future People. 12 апреля на сайте alfabank.ru/pokraslampas открывается предзаказ на 5000 карт NEXT в новом дизайне. Особенность карты NEXT: кэшбэк во всех кинотеатрах, кафе и ресторанах - 5%, в BurgerKing - 10%, скидка 1000 рублей на билет на AFP и повышенный кэшбэк 15% на фудкортах фестиваля. Развивая тему искусства, художник Покрас Лампас и Альфа-Банк анонсировали свою коллаборацию на самом фестивале Alfa Future People и мастер-классы по каллиграфии для гостей 10-11 августа.

Оплачивать покупки картой очень удобно, быстро и безопасно. Клиенту надо просто прикоснуться картой к считывающему терминалу на кассе и покупка будет оплачена практически мгновенно. А если сумма покупки не превышает 1000 рублей, не нужно будет тратить время на ввод PIN-кода.

Впервые молодежную карту Альфа-Банк предложил своим клиентам в июле 2016 года - за это время было выпущено около 160 000 карт. Банк проанализировал финансовое поведение клиентов молодого возраста, особенности их поведения, транзакционной активности, а также использования удаленных каналов доступа. Мы наблюдаем высокую транзакционную активность по картам «NEXT», клиенты в возрасте 18-25 лет активно пользуются картой при офлайн оплате и в интернете. Кроме того, у молодой аудитории остатки на счетах и вкладах в среднем превышают 45 000 руб.



В ТОР-5 трансакций отмечаются:

Супермаркеты Магазины одежды Кафе/рестораны Магазины комп. техники Расходы на автотранспорт

Дебетовая карта «NEXT» для молодых и активных людей, вступающих во взрослую жизнь. Карта собрала самые привлекательные для молодой аудитории предложения. Владельцам карты предоставлено целый спектр дополнительных возможностей. Так, они могут бесплатно пользоваться мобильным приложением банка «Альфа-Мобайл». Мобильный банк кроме основных операций, таких как переводы средств, оплата услуг и тд., дает возможность общаться с банком в онлайн-чате прямо в приложении, что для молодой аудитории сегодня очень важно. Любые платежи можно делать всего в несколько кликов без ввода реквизитов карты. Кроме того, пополнение карты с карты любого банка осуществляется бесплатно. Также для клиентов предусмотрены скидки до 30% в модных магазинах и кафе от партнеров банка, среди которых Бургеркинг, Киноход, магазины одежды и многие другие. Карта категории MasterCard Standard с чипом разработана с учетом образа жизни и интересов молодого поколения в возрасте от 18 до 30 лет.

Подробнее о молодежной карте «NEXT» можно узнать на сайте Альфа-Банка , в отделениях банка, на официальных страницах банка в социальных сетях, чате мобильного банка «Альфа-Мобайл» или по телефону колл-центра.