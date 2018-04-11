При открытии Гонконгской фондовой биржи в среду наметился некоторый рост котировок акций российского алюминиевого гиганта «Русал». За первые минуты операций они укрепились на 5,24% до 2,21 гонконгского доллара за бумагу, свидетельствуют данные торгов.



Однако это пока не смогло компенсировать потери вчерашнего дня, когда акции «Русала» потеряли в цене 8,7%. В понедельник они обрушились на рекордные 50% (до 2,34 гонконгского доллара за бумагу) на фоне сообщений компании о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств после введения санкций со стороны США.

Ряд западных инвестбанков ограничил для своих клиентов покупку акций российской компании «Русал». Об этом сообщила ведущая местная служба по сбору финансовой информации для инвесторов AASTOCKS. По ее данным, такие банки, как Standard Chartered и американский Citibank, ввели запрет на покупку акций «Русала» для своих клиентов, при этом разрешая осуществлять только их продажу.