Свыше 20 государств ЕС подписали в понедельник декларацию о создании Европейского партнерства в сфере блокчейн-технологий.

Участники проекта намерены обмениваться опытом и знаниями в технической и нормативной сфере, готовить запуск единых для ЕС приложений с использованием технологии распределенных реестров для государственного и частного секторов, сообщает РИА Новости со ссылкой на на пресс-службу Еврокомиссии.

Как говорится в документе, в целях использования возможностей блокчейн-технологий и во избежание фрагментарного подхода, участники этой декларации соглашаются сотрудничать в создании Европейского партнерства для развития блокчейн-инфраструктуры, которая поможет улучшить вызывающие доверие и ориентированные на пользователя цифровые услуги в рамках единого рынка.

Соглашением предусматривается, что первые трансграничные акции должны начаться к концу 2019 года.