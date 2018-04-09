Журналисты Банки.ру Анна Дубровская и Ольга Кучерова вошли в число лауреатов всероссийского конкурса «Дружи с финансами» . Анна Дубровская была награждена в номинации «На защите финансовых интересов» за статью «Банкомат ошибся, виноваты вы» . Ольга Кучерова получила награду в рамках номинации «Личный финансист» за статью «Автомобиль: иметь или не иметь?» .

Вручая дипломы лауреатам и победителям, заместитель министра финансов Сергей Сторчак отметил, что стратегия по повышению финансовой грамотности, как и любая другая стратегия, «требует хорошего информационного сопровождения». Именно поэтому так велико значение СМИ в содействии продвижению финансовой грамотности в России.

Конкурс на лучшую журналистскую работу в сфере финансового просвещения «Дружи с финансами» второй год подряд проводится в рамках проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».