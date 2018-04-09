По данным Банка России, с 2012 года объем операций россиян по платежным картам вырос вдвое — до 41,84 трлн рублей, а их количество за этот период увеличилось в 3,5 раза — до 20,4 млрд. Безналичные платежи в рознице занимают 38% всего оборота, но в ближайшие годы их доля может превысить 50%. Таким образом, доля трансакций по безналичной оплате товаров и услуг в их общем объеме растет, а по снятию наличных в банкоматах — снижается.

За последние шесть лет количество операций по картам выросло в 3,5 раза и достигло 20,4 млрд. Средняя сумма при снятии наличных в банкоматах с 2012 года выросла с 6,3 тыс. рублей до 8,2 тыс. рублей, в то время как средний чек при оплате товаров и услуг снизился с 1,1 тыс. до 855 рублей, пишут «Известия» .

По мнению экспертов, карточки стали чаще использовать для повседневных покупок. Об этом свидетельствует и снижение среднего чека при оплате картами. Кроме того, банки часто предлагают cash-back и бонусы при использовании карт в торговых сетях. Также, появилась возможность бесконтактных платежей с использованием самой карты или смартфона через технологию NFC. Как отмечает директор по развитию бизнеса и цифровых технологий Mastercard Михаил Федосеев, Россия находится на первом месте в мире по числу безналичных платежей с использованием смартфона. По прогнозам специалистов, доля безналичных платежей в обороте через два-три года может превысить 50%.