Полицейским гражданин пояснил, что знал о подобных способах обмана.
Житель Пензы, пожелавший приобрести криптовалюту, стал жертвой мошенников в Telegram.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, он рассказал, что в ходе переписки с неизвестным в приложении Telegram договорился о приобретении криптовалюты. Следуя условиям незнакомца, заявитель перечислил на счет банковской карты 100 тыс. рублей, однако криптовалюта на криптовалюбтный счет гражданина не поступила.
36-летний пострадавший гражданин знал о подобных способах обмана, но согласился на сделку.
По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
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