Житель Пензы, пожелавший приобрести криптовалюту, стал жертвой мошенников в Telegram.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области , он рассказал, что в ходе переписки с неизвестным в приложении Telegram договорился о приобретении криптовалюты. Следуя условиям незнакомца, заявитель перечислил на счет банковской карты 100 тыс. рублей, однако криптовалюта на криптовалюбтный счет гражданина не поступила.

36-летний пострадавший гражданин знал о подобных способах обмана, но согласился на сделку.

По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.