Клиенты Альфа-Банка получили возможность моментального заказа и выпуска дебетовых карт в мобильном приложении «Альфа-Мобайл». Карту можно сразу добавить в Apple Pay и оплачивать покупки с помощью смартфона везде, где установлены терминалы бесконтактной оплаты, в приложениях и на сайтах в интернете. Клиенты банка, выпустившие такую карту, имеют возможность снимать наличные и пополнять свой счет с помощью банкоматов, поддерживающую бесконтактную технологию оплаты Mastercard. Альфа-Банк первым на российском рынке предложил своим клиентам такую возможность



Моментальный выпуск карты в приложении — это прорывная технология, которая позволяет клиентам Альфа-Банка заказать и начать пользоваться необходимой банковской картой менее, чем за минуту. Так, например, клиенты банка могут в несколько кликов оформить и сразу начать пользоваться выгодной картой Cash Back, по которой можно вернуть до 60 000 рублей в год и получить до 6% по накопительному счету.



Кроме мобильного приложения Альфа-Банка, карту можно заказать в любом отделении, по телефону и интернет-банке. Клиент моментально получит уведомление на экране своего смартфона Apple. Карта станет доступна в приложении «Альфа-Мобайл» уже через пару секунд. Клиенту достаточно перейти по ссылке из уведомления и привязать выбранную карту к Apple Pay, чтобы начать использовать ее для оплаты любых товаров и услуг.



«Бесконтактные платежи уже давно стали для нас привычными. Мы оплачиваем свои покупки, просто приложив карту, часы, браслет или смартфон к терминалу. Это быстро, просто и безопасно. Объем платежей по бесконтактным картам и через смартфоны в Альфа-Банке за год увеличился в два раза. Сегодня мы предлагаем клиентам моментальный доступ к инновационной технологии: они смогут расплатиться с помощью смартфона уже через минуту после заказа карты», — прокомментировал руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач.



При необходимости клиент всегда сможет получить физически карту в ближайшем отделении Альфа-Банка, который он указал при заказе карты, или с помощью курьера — в удобное для него время.



Клиенты могут моментально оформлять ранее одобренные банком кредитные карты, включая одну из самых выгодных на рынке — «100 дней без %». Моментальный заказ и выпуск кредитных карт даст возможность совершать выгодные покупки, не выходя из магазина, пока стоишь в очереди на кассу.



В течение 2018 года Альфа-Банк будет совершенствовать эту технологию. В ближайшем будущем функциональность станет доступна для клиентов банка, использующих смартфоны на базе операционной системы Android.



Альфа-Банк всегда ищет новые способы и внедряет новые технологии бесконтактной оплаты товаров и услуг. Помимо возможности оплаты с помощью смартфона банк предлагает платежные кольца, браслеты, а также часы.