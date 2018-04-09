ВТБ завершил внедрение технологии для дистанционного обслуживания клиентов на базе платформы «ОмниЧат». Основной функционал виртуального отделения уже доступен на сайте банка, а также в мобильных приложениях «ВТБ-Онлайн» и «ВТБ-Бизнес Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Виртуальное отделение — система взаимодействия клиентов и контакт-центра банка с помощью чата и инструментов совместной работы в веб-интерфейсах. В настоящий момент для оформления обращений доступен онлайн-чат. Он позволяет обмениваться с операторами текстовыми сообщениями и изображениями», — отмечается в сообщении банка.

Специалист банка поможет дистанционно заполнить заявку на получение кредита наличными, кредитной карты и рефинансирования. Функционал доступен как на сайте банка, так и в мобильных приложениях «ВТБ-Онлайн» и «ВТБ-Бизнес Онлайн».

Партнерами проекта выступили «Ростелеком» и «Техносерв Консалтинг».

В перспективе функционал виртуального отделения планируется расширить кобраузингом, позволяющим оператору и клиенту осуществлять совместную навигацию по страницам сайта, и видеошарингом, при котором специалист в режиме реального времени и с помощью видео будет обучать клиента выполнять те или иные операции.



Кроме того, в планах банка — реализовать умный чат-бот и интегрировать виртуальное отделение в популярные мессенджеры.