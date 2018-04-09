В Восточном Банке отмечают приток клиентов, которые меняют доллары на рубли. Об этом порталу Банки.ру сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Мы не наблюдаем ажиотажного спроса на иностранную валюту в отделениях банка. Сегодня в обменных пунктах отделений банка ситуация развивается по вчерашнему сценарию — физические лица массово сдают доллары США, чтобы зафиксировать прибыль. Объем продажи доллара в четыре — пять раз превышает объем покупки», — рассказали в пресс-службе финучреждения.

В банке предполагают, что это «валюта из старых запасов».

«Возможно, это валюта из старых запасов, которая покупалась дорого, а сейчас появилась возможность продать доллар без убытка. По евро ситуация другая, там спрос/предложение связан с покупкой валюты к отпускам, объем обмена невысокий, основной объем средств у нас население все же предпочитает хранить в долларах, чем в евро», — отметили в Восточном Банке.

Во вторник, 10 апреля, рубль продолжил стремительно дешеветь по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже. Так, курс доллара превышал 63 рубля впервые с декабря 2016 года, курс евро поднимался выше 78 рублей впервые с апреля 2016-го.



Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru

