В качестве мер поддержки попавших в санкционные списки США российских компаний власти обсуждают проект создания в РФ двух территорий со специальным режимом и признаками офшора — на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский, пишут «Ведомости».

Согласно разработанному Минэкономразвития проекту (принять его планируется в весеннюю сессию), компании переведут в кратчайшие сроки капитал целиком в Россию с сохранением привычной правовой и финансовой инфраструктуры без выплаты налогов с иностранных доходов. Для этого резиденты зон смогут получить статус международной предпринимательской компании.

Такой статус дает возможность зарегистрировать компанию за один день, а часть сведений не раскрывать (например, об участниках, менеджменте), рассказывает представитель Минэкономразвития. Также вводятся гибкие правила для акционерных соглашений и сделок по отчуждению активов, возможность деления долей участия на классы.

Налоги с резидентов зон будут взиматься только от доходов, полученных в России, говорит представитель министерства, а доходы, полученные за пределами РФ, налогами не облагаются.

Напомним, в конце минувшей недели американские власти ввели новые санкции в отношении ряда российских компаний и физических лиц, включив их в список SDN (Specially Designated Nationals List — список граждан особых категорий и запрещенных лиц).

В частности, Министерство финансов США обязало американских инвесторов до 7 мая избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний. Инвесторам из США «необходимо до 7 мая 2018 года избавиться путем продажи или переуступки права неамериканским физическим и юридическим лицам от акций и других активов группы En+, «Группы ГАЗ» и объединенной компании «Русал», отметило управление по контролю над иностранными активами Минфина. Ведомство также обязало этих инвесторов в течение десяти рабочих дней после 7 мая представить детальный отчет, какие конкретно акции кому и когда проданы.

До 5 июня американцы должны аннулировать все контракты, заключенные со всеми компаниями, попавшими под санкции, говорится в заявлении, распространенном управлением.