Международные платежные системы Visa и Mastercard готовятся запустить в России сервис переводов с карты на карту — для этого достаточно будет ввести лишь номер телефона получателя средств, пишут «Ведомости».

Сейчас такие переводы возможны лишь между клиентами одного банка, а решения Visa и Mastercard должны дать возможность переводить деньги между картами всех банков, которые подключатся к сервису.



«Мы работаем над созданием комплексной цифровой платформы, чтобы сделать безналичные переводы еще проще — достаточно будет знать номер телефона получателя», — сказал директор по развитию бизнеса и цифровых технологий Mastercard в России Михаил Федосеев.



Каждая из систем создает свой сервис, но суть одна и та же: выпустивший карту банк передает в специальное хранилище телефонный номер клиента и связанный с ним номер карты, рассказали изданию два банкира, которым поступило предложение подключиться к платформам. Для перевода отправителю достаточно ввести лишь мобильный получателя, а дальше система сама подставляет номер карты.

В хранилище как Visa, так и Mastercard можно будет передать связку номеров телефонов с картами любых платежных систем.

Систему быстрых платежей (СБП) также разрабатывает Банк России вместе с банками — участниками ассоциации «Финтех». Как сообщалось, концепция платформы была утверждена в октябре прошлого года. На первом этапе пользователям будут доступны переводы между физическими лицами, а также от физического лица юридическому, в том числе оплата услуг в рамках электронной коммерции, уплата налогов, штрафов и другие услуги.

Предполагается, что любой перевод будет осуществляться простым, понятным и безопасным способом, в том числе по номеру телефона или адресу электронной почты, а также аккаунту в социальных сетях, привязанных к личным кабинетам их владельцев в системе «Госуслуги». Перевод будет мгновенным и безотзывным. Таким образом, через секунды после отправки платежа получатель сможет воспользоваться денежными средствами, а отправитель узнает, что деньги дошли по назначению.

«Внедрение системы позволит снизить стоимость таких переводов и предоставить нашим гражданам услуги на качественно новом уровне. Осуществлять переводы можно будет в режиме 24/7/365 при помощи лишь мобильного телефона», — говорила первый заместитель председателя Банка России, председатель наблюдательного совета ассоциации Ольга Скоробогатова.

В марте четыре банка (Киви Банк, «Ак Барс», Тинькофф Банк и МТС Банк) успешно провели трансакции по переводу средств между физлицами в рамках СБП. Следующим этапом тестирования станет реализация сценария трансакций от физического лица юридическому лицу (C2B), в том числе таких, когда получатель сам запрашивает средства у отправителя.