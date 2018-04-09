В Венесуэле одобрен проект Конституционного декрета о криптоактивах и el petro, который поддержала Национальная конституционная Ассамблея (ANC) – вариант венесуэльского учредительного собрания, созданный по инициативе президента Николаса Мадуро для изменения конституции страны.

Согласно проекту, контролировать выпуск и работу el petro будет лично президент Мадуро. Декрет состоит из 12 статей. В частности, он разрешает использование и обмен криптоактивов физическим и юридическим лицам (как гражданам Венесуэлы, так и иностранцам) в целях экономического развития страны, сообщает Coinfox .

По словам вице-президента Венесуэлы Тарека Эль-Ассами, «декрет предназначен для создания основ управления альтернативными механизмами в финансовых и коммерческих видах деятельности».