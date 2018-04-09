Оперативники управления уголовного розыска МВД по Татарстану раскрыли серию попыток краж из банкоматов. Всего злоумышленники повредили шесть банковских терминалов в Казани и четырех районах республики, однако ни в одном из случаев так и не смогли добраться до наличности, сообщили в МВД.

Первую попытку подозреваемые предприняли ночью 20 марта 2018 года, вскрыв банкомат в одном из зданий на улице Шуртыгина в Казани. Спустя шесть дней аналогичное преступление злоумышленники совершили в поселке Васильево Зеленодольского района. А в ночь на 29 марта был совершен налет на банкомат в селе Верхний Услон. Далее в течение недели подозреваемые еще трижды пытались похитить содержимое банковских терминалов в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

Уголовные дела возбуждены по статье 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»).

«Во всех случаях злоумышленники выбирали наружные банкоматы, расположенные, как правило, на улицах с небольшой проходимостью. Нападения происходили ночью. Вскрыв защитный кожух терминала, подозреваемые добирались до его электроники, справиться с которой не могли», — рассказали правоохранители.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска МВД Татарстана совместно с оперативниками отдела уголовного розыска УМВД по Казани установили, что ко всем преступлениям причастны двое жителей республики, один из которых проживает в селе Пестрецы, другой — в селе Чистопольские Выселки, обоим — по 24 года.

Полицейские задержали злоумышленников 5 апреля в Чистопольском районе. В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъяты самодельное приспособление, при помощи которого они вскрывали банкоматы, а также электронное устройство для подключения к терминалу, флеш-накопители со специальными программами, радиостанции.

Свою вину задержанные полностью признали, рассказав, что на преступления пошли в надежде быстро и легко разбогатеть.



Решением суда на время следствия задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

