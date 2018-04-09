В Канаде существующая с 2013 года онлайн-площадка по торговле и обмену вещами Bunz Trading Zone объявила о запуске собственной криптовалюты BTZ для 200 тысяч участников сообщества.

Пользователи могут получить по 1000 токенов BTZ, если скачают и установят приложение Bunz. Токены затем можно обменять на товары и услуги или перечислить другим людям внутри системы Bunz.

Как сообщает Anycoin , на данный момент токены предлагают обменивать на кофе и пиво в кафе Торонто. Заработать новые токены можно за добавление товаров на платформу или приглашение новых пользователей в сообщество. Предполагается, что 1000 BTZ будет достаточно, чтобы заплатить за три чашки кофе.