Как говорится в исследовании рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА), в 2017 году объем кредитов, выданных банками малым и средним предприятиям, составил 6,1 трлн рублей, что на 15% превысило результаты 2016 года. В первую очередь поддержку рынку оказало снижение стоимости фондирования. Это позволило банкам в течение года постепенно снижать ставки по бизнес-кредитам, и начало 2018 года показало продолжение этого тренда.

Так, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) объявил о снижении ставок по всем кредитным предложениям для предпринимателей. Сейчас в продуктовой линейке банка представлены кредиты на любые потребности: экспресс-финансирование без залога, покрытие кассовых разрывов (овердрафты), рефинансирование кредитов других банков, финансирование под залог имущества. Минимальная процентная ставка по кредитам для бизнеса — от 12% годовых, по овердрафтам – от 10% годовых.

Самые популярные кредиты в УБРиР – те, которые не требуют залога и удовлетворяют потребность в получении денег в сжатые сроки. Например, решение о выдаче кредита «Бизнес-рост» принимается всего за 48 часов, а залог не требуется. Максимальная сумма финансирования – 1 млн рублей.

Для получения более высокого лимита в банке есть кредит «Бизнес-привилегия». Финансирование выдается под залог любого имущества и составляет до 30 млн рублей. Ставка - от 12% годовых [1].

Для компаний, оформивших два-три года назад дорогие кредиты в других банках, теперь появилась возможность перекредитоваться на хороших условиях в УБРиР. С кредитом «Рефинанс» клиент может снизить кредитную нагрузку на свой бюджет за счет снижения ставки и увеличения срока кредитования. Минимальная ставка по кредиту – 12% годовых [2], максимальная сумма финансирования – до 30 млн рублей.

Периодически у предпринимателя возникает потребность закрывать «кассовые разрывы», например, вносить арендные платежи. Для этих целей используют овердрафты. По «Оборотному» сумма рассчитывается от выручки по эквайринговым оборотам (как по торговому, так и по интернет-эквайрингу) или бизнеса в целом. Максимальная сумма финансирования – 1 млн рублей. Исходя из особенностей бизнеса, можно выбрать подходящий график погашения — 30, 60 или 90 дней. При оформлении овердрафта «Оборотный» залог не требуется.

По словам руководителя дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР Елены Сорвиной, спрос на финансирование продолжит расти. «Последние два-три года банки вели очень осторожную кредитную политику: в большинстве случаев рассматривали финансирование только под залог и только для постоянных клиентов. Сегодня экономическая ситуация позволяет банкам предлагать клиентам кредитование на максимально выгодных условиях любым клиентам. В том числе это касается и совсем молодых компаний, которым необходима финансовая поддержка для развития. Чтобы получить финансирование, достаточно оставить заявку на сайте и получить консультацию специалиста. В зависимости от специфики бизнеса предпринимателю подберут самый выгодный для него кредитный продукт», - рассказала Елена Сорвина.

[1] Процентная ставка 12% годовых при выдаче кредита «Бизнес-привилегии» (с комиссией) в форме кредитной линии с лимитом выдачи с ежемесячным погашением согласно графику с установлением срока выбора лимита/без установления срока выбора лимита на сумму более 3 млн руб. сроком от 181 до 365 дней. Комиссия за резервирование денежных средств составляет 1,0% от суммы договора, но не менее 30 000 руб. и не более 100 000 руб. и оплачиваются Клиентом самостоятельно в день подписания кредитного договора

[2] Процентная ставка 12% годовых при выдаче кредита «Рефинанс» (с комиссией) в форме кредитной линии с лимитом выдачи с ежемесячным погашением согласно графику с установлением срока выбора лимита на сумму более 3 млн руб. сроком от 366 до 730 дней. Комиссия за резервирование денежных средств составляет 1,0% от суммы договора, но не менее 30 000 руб. и не более 100 000 руб. и оплачиваются Клиентом самостоятельно в день подписания кредитного договора.