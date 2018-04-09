Существование двух систем отчетности создает поле для манипуляций. Такое мнение высказал основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, выступая на Биржевом форуме в Москве.



«Конкретно мне видится, что огромным советским рудиментом является система российского бухгалтерского учета. Хотелось бы, чтобы новое правительство поменяло это на МСФО. Огромное поле для маневров и спекуляций существует, когда есть две системы финансовой отчетности», — сказал Тиньков.

В свою очередь председатель комитета по финансам и рынку Анатолий Аксаков указал, что переход на МСФО планируется к 2022 году.