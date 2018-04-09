В связи с падением фондового рынка состояние основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова сократилось на 250 млн долларов. Об этом он рассказал в ходе своего выступления на Биржевом форуме в Москве.

«Я вчера потерял 250 миллионов долларов. Но ничего страшного. Бывали дни, когда я терял миллиарды», — рассказал он на пленарной сессии.



Ранее сообщалось, что крупнейшие российские бизнесмены потеряли в общей сложности примерно 16 млрд долларов в связи с введением США 6 апреля новых санкций.