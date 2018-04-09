«Тинькофф Бизнес» Тинькофф Банка запустил программу автоматической обработки входящих и исходящих платежей для торговой платформы АГРО24, предназначенной для поставщиков и покупателей оптовых партий продуктов питания.

Пользователи АГРО24 смогут открывать расчетный счет, зачислять на него средства и приступать к торговле с помощью платформы в течение суток, говорится в сообщении кредитной организации.

Также для закупок можно подключить овердрафт-сервис, который передает в банк историю торговых операций пользователя (в том числе, с перерасходом лимита на счете) и учитывает ее при принятии банком решения о финансировании сделки.

По словам Бубы Османова, руководителя отдела продаж «Тинькофф Бизнеса», в мировой практике оперативное финансирование поставок — одно из самых перспективных направлений развития бизнеса.

«Создание сервиса финансирования цепочек поставок не только существенно увеличит возможности потребительского рынка в России, но и заметно улучшит цены на продукты питания и ассортимент», — пояснил Александр Волчек, основатель АГРО24.