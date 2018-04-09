Правительство расширит список торговых точек, которые освободят от обязанности устанавливать и использовать онлайн-кассы. К перечню будут добавлены следующие категории: кредитные организации, владельцев паркоматов (в случае если деньги перечисляют в бюджет), библиотеки, торговцев молоком и водой в розлив или через автоматы, продавцов газет и журналов.

При этом кондукторы и водители при продаже билетов для проезда на общественном транспорте, наоборот, будут обязаны проводить операции через онлайн-кассу, сообщает «Российская газета» .

Как уточняется в сообщении правительства, кроме того, поправками предлагается ввести запрет на получение статуса оператора фискальных данных организациям, в числе выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев которых имеются иностранные лица. Речь идет о прямом или косвенном владении долей капитала торговой организации в размере 25%.