Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам банка «ФК Открытие» на «позитивный». Аналитики также подтвердили долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента банка на уровне «В+/В» и вывели долгосрочные рейтинги «В+» из списка Credit Watch Developing. После этого S&P отозвало рейтинги банка по просьбе эмитента, следует из релиза агентства.



«Рейтинговое действие в отношении банка «ФК Открытие» отражает стабилизацию его финансового положения после получения государственной поддержки в форме капитала, а также наше мнение о том, что новая управленческая команда банка сможет разработать и реализовать программу реструктуризации группы, которая позволит еще больше укрепить позиции банка. Мы также принимаем во внимание очень высокий уровень проблемных активов банка и операционные риски, связанные с процессом его объединения с ПАО «Бинбанк» в сложной операционной среде в России, характеризующейся высоким и все возрастающим уровнем конкуренции и по-прежнему слабым спросом на кредитные продукты», — отмечается в сообщении.

S&P оценивает показатели фондирования банка как «средние» и показатели ликвидности как «адекватные», что отражает в целом стабилизировавшийся за последние пять месяцев профиль фондирования — сначала благодаря средствам, предоставленным ЦБ, а затем благодаря постепенной стабилизации депозитов клиентов и снижению зависимости от фондирования Банка России за первые три месяца 2018-го.

«Мы полагаем, что запасы ликвидности банка поддерживаются благодаря значительным инвестициям в государственные облигации, не обеспеченные залогом, которые наряду с запасами денежных средств составляли около 26% совокупных обязательств банка по состоянию на 1 февраля 2018 года», — говорят аналитики.