Девять из десяти россиян используют банковский счёт как единственный инструмент для работы с капиталом. При этом в последние годы доходность депозитов стремительно снижается. В январе 2018 года средневзвешенная ставка по рублёвым вкладам в российских банках составила 6,66% (данные условия действовали для физических лиц, готовых сделать вклад на срок более 12 месяцев). В докризисный период доходность депозитов достигала столь низкого уровня лишь в октябре 2011 года (График №1).

На рынке банковских инструментов можно выделить две основные тенденции. Во-первых, происходит перераспределение краткосрочных депозитов в долгосрочные. Если в ноябре 2014 года рост краткосрочного (со сроком до 12 месяцев) депозитного портфеля физических лиц составлял 5,7% г/г и превышал темпы увеличения портфеля долгосрочных (от 12 месяцев) депозитов (4,6% г/г), то уже месяц спустя ситуация изменилась. В декабре 2014 года был зафиксирован рост портфеля долгосрочных инструментов на 26,1% годовых при снижении объема краткосрочного портфеля на 10,8%. Тенденция перераспределения вложений из краткосрочных инструментов в долгосрочные сохраняется до сих пор. В январе 2018 года был зафиксирован рост портфеля физических лиц со сроком работы от года на 17,7% годовых. При этом объём депозитов со сроком работы до года за аналогичный период сократился на 0,9%.

Во-вторых, россияне постепенно теряют интерес к депозиту как средству для работы с капиталом. Это связано, с одной стороны, с сокращением реальных доходов населения – у людей зачастую нет возможности делать сбережения ни в банке, ни в инвестиционной компании . С другой стороны, очевидно снижение привлекательности самого инструмента. По прогнозам аналитиков, доходность банковских вкладов продолжит сокращаться, поскольку регулятором выбран курс на снижение ключевой ставки. Кроме того, представители Центробанка заявили, что возьмут на особый контроль те кредитно-финансовые организации, которые предлагают вклады с более высокой доходностью, нежели у конкурентов. В поле внимания регулятора попадут банки, предлагающие ставки более чем на 2 процентных пункта выше доходности депозитов 10 крупнейших по объёму портфеля российских банков. По итогам второй декады марта 2018 года соответствующая ставка достигла исторического минимума – 6,66%. Кроме того, существенно снизить привлекательность вкладов способно возможное введение подоходного налога на прибыль, полученную от работы с депозитами. Данная инициатива была озвучена Министерством финансов России.

Отметим, существенное сокращение портфеля депозитов физических лиц на фоне снижения ключевой ставки наблюдалось в государствах, экономика которых по ряду признаков схожа с российской. Так, с 2014 по 2017 годы на фоне роста инфляции и девальвации национальных валют по отношению к доллару, регуляторы Бразилии и Колумбии прибегли к заметному увеличению ключевой ставки с её последующим многоэтапным снижением. В результате по итогам I квартала 2016 года, когда ключевая ставка в стране находилась на максимальном уровне, размер депозитного портфеля Бразилии сократился на 15,7% г/г до 1,87 триллионов реалов. Если во втором квартале 2017 года при ключевой ставке 7% на начало периода депозитный портфель кредитно-финансовых структур южноамериканского государства вырос на 21,4% годовых, то уже в следующем квартале, когда ставка ЦБ понизилась до 6,25% на начало периода, темпы роста объёма банковских вкладов сократились до 8,1% годовых. Аналогичная тенденция падения интереса к депозитам на фоне снижения ключевой ставки наблюдалась также в Австралии. Там по итогам 2017 года ключевая ставка оказалась даже ниже уровня инфляции, на фоне чего инвестиционная привлекательность депозитов вызывает вопросы у населения.

Представители Центробанка России прогнозируют снижение ключевой ставки в ближайшие годы до 6-7% годовых. По нашим оценкам, это приведёт к сокращению доходности долгосрочных депозитов до 4–5%, что едва ли превысит уровень инфляции. На мой взгляд, россиянам стоит обратить внимание на альтернативные финансовые продукты, в частности, открыть ИИС и использовать портфели облигаций и акций динамично развивающихся предприятий.

Источник: Инвестиционная Компания «КьюБиЭф»