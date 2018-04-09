Сбербанк является крупнейшим кредитором Agrokor, долг компании перед банком составляет более 1,1 млрд евро.
Сбербанк получит наибольший пакет хорватского ретейлера Agrokor после его реструктуризации, приводит агентство Bloomberg данные основных условий урегулирования, согласованных кредиторами в Загребе во вторник.
«Требования Сбербанка на сумму около 1,4 миллиарда долларов делают его крупнейшим держателем долга Agrokor, поэтому он, безусловно, будет доминировать в будущей структуре собственности компании», — приводит агентство слова главы по реструктуризации Agrokor, назначенного правительством Хорватии, Фабриса Перушко.
По словам премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, которые приводит агентство, соглашение о принципиальных условиях урегулирования послужит основой для окончательного документа, который должен быть принят до 10 июля, когда истекает срок правительственного надзора. Сбербанк предварительно поддержал план, сообщив, что согласен с предлагаемыми ключевыми условиями будущего урегулирования, отметив при этом, что пока это лишь ориентировочное соглашение.
Agrokor — крупнейшая частная компания Хорватии. Ключевые направления деятельности — производство продуктов питания и розничная торговля. Ее долг перед банками РФ оценивается в 1,3 млрд евро, что составляет более трети всего долга компании. Парламент Хорватии в апреле прошлого года принял закон lex Agrokor, определяющий процедуру введения государством чрезвычайного управления в компании.
Сбербанк является крупнейшим кредитором Agrokor, долг компании перед банком составляет более 1,1 млрд евро, 100 млн евро из которых были в срочном порядке выданы компании в период кризиса ликвидности и были использованы для осуществления выплат поставщикам и налоговым органам. Дочерние банки Сбербанка дополнительно выдали поставщикам и сотрудникам Agrokor 0,2 млрд евро, отмечали в Сбербанке в феврале.
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