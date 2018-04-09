Сбербанк получит наибольший пакет хорватского ретейлера Agrokor после его реструктуризации, приводит агентство Bloomberg данные основных условий урегулирования, согласованных кредиторами в Загребе во вторник.

«Требования Сбербанка на сумму около 1,4 миллиарда долларов делают его крупнейшим держателем долга Agrokor, поэтому он, безусловно, будет доминировать в будущей структуре собственности компании», — приводит агентство слова главы по реструктуризации Agrokor, назначенного правительством Хорватии, Фабриса Перушко.

По словам премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, которые приводит агентство, соглашение о принципиальных условиях урегулирования послужит основой для окончательного документа, который должен быть принят до 10 июля, когда истекает срок правительственного надзора. Сбербанк предварительно поддержал план, сообщив, что согласен с предлагаемыми ключевыми условиями будущего урегулирования, отметив при этом, что пока это лишь ориентировочное соглашение.

Agrokor — крупнейшая частная компания Хорватии. Ключевые направления деятельности — производство продуктов питания и розничная торговля. Ее долг перед банками РФ оценивается в 1,3 млрд евро, что составляет более трети всего долга компании. Парламент Хорватии в апреле прошлого года принял закон lex Agrokor, определяющий процедуру введения государством чрезвычайного управления в компании.

Сбербанк является крупнейшим кредитором Agrokor, долг компании перед банком составляет более 1,1 млрд евро, 100 млн евро из которых были в срочном порядке выданы компании в период кризиса ликвидности и были использованы для осуществления выплат поставщикам и налоговым органам. Дочерние банки Сбербанка дополнительно выдали поставщикам и сотрудникам Agrokor 0,2 млрд евро, отмечали в Сбербанке в феврале.