Криптобиржа Bithumb, вторая по величине в Южной Корее, запускает «платформу по оптимизации платежей в социальных медиа» — SNS Pay — которая упростит процедуру покупки товаров в соцсетях (SNS) и блогах на этих ресурсах.

Как обещает криптобиржа, платежи будут осуществляться с тем же графическим пользовательским интерфейсом и качеством пользовательского взаимодействия и социальными медиа.

В партнерстве с популярным в стране купонным сервисом Wincube Marketing, сообщает Anycoin , биржа намерена реализовать 12,5 тысяч мобильных ваучеров 500 брендов в качестве подарочных карт. Пользователи смогут приобрести их за криптовалюту, которую держат на Bithumb.