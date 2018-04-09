Система tax free, позволяющая иностранцам возвращать НДС с покупок, совершенных на территории России, запускается с 10 апреля в тестовом режиме в трех городах: в Москве, Санкт-Петербурге и Красногорске.



Начиная с этого времени постепенно будет расширяться список городов, где можно будет воспользоваться возвратом НДС с покупок. По замыслу Минпромторга РФ, к концу года система tax free будет запущена на всей территории России, передает ТАСС.

Инициированный правительством закон о введении системы компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров Госдума приняла еще в прошлом году. Вступил в силу закон с 1 января 2018 года.

Речь идет о введении в России так называемой системы tax free, которая позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, возвращать НДС, уплаченный при покупке товаров на территории РФ. Для этого в Налоговый кодекс была включена новая статья, устанавливающая возможность такой компенсации.

В финансово-экономическом обосновании к документу отмечалось, что введение системы влечет дополнительные расходы федерального бюджета в 150—200 млн рублей в год. Кроме того, расходы несет и Федеральная таможенная служба. По словам главы ФТС Владимира Булавина, на эти цели зарезервировано порядка 46 млн рублей. Расходы Федеральной налоговой службы составят 213,15 млн рублей единовременно и 94,22 млн рублей ежегодно.

Компенсация расходов федерального бюджета предполагается за счет увеличения туристического потока из дальнего зарубежья и роста объема розничного товарооборота. По слова замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, система в любом случае будет выгодна для бюджета.