Сбербанк отложил размещение облигаций объемом 15 млрд рублей из-за высокой волатильности на рынке, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«На рынке в настоящий момент наблюдается отрицательная динамика и высокая волатильность. Мы отслеживаем ситуацию и будем принимать решения по размещению в зависимости от рыночной конъюнктуры с учетом интересов клиентов», — говорится в релизе.



Сбор заявок должен был пройти 10 апреля с 11:00 до 15:00 мск.